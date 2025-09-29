El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. EFE

Santos Cerdán acompañó a Chivite a reuniones a ministerios sobre obra pública como diputado navarro

La presidenta socialista de Navarra ciñe la compañía del exdirigente del PSOE a adjudicaciones sobre una carretera, pero en ningún caso sobre el túnel de Belate, en el centro de la causa del Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:18

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes que pidió al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión ... preventiva desde el pasado 30 de junio por su implicación en el denominado 'caso Koldo', que le acompañara en calidad de diputado socialista por la comunidad foral a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones para obra pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  4. 4 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  5. 5

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  6. 6 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 29 de septiembre de 2025?
  9. 9

    El tercer carril de la A-62 obligará a expropiar 746.000 metros de 257 parcelas
  10. 10

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Santos Cerdán acompañó a Chivite a reuniones a ministerios sobre obra pública como diputado navarro