El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez libera a Cerdán al considerar «mitigado» el riesgo de que destruya las pruebas de su trama corrupta
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. EFE

Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

Díaz estalla contra los casos que rodean a PSOE y a PP y pide a Sánchez «tolerancia cero» con los corruptos y también con los corruptores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

«¡Basta ya! La actuación tiene que ser contra todos los golfos que haya en política, vengan de donde vengan». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ... ha estallado este miércoles en los pasillos del Congreso por las últimas revelaciones del informe de la UCO sobre las actividades económicas del que fuera número dos del PSOE, Santos Cerdán; y también por la detención del presidente de la Diputación de Almería, , Javier Aureliano García (PP), y el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez (PP), por presuntas irregularidades en contratos. Aunque ha puesto ambas al mismo nivel, lo cierto es que a su formación le está pasando factura especialmente los casos que salpican al Gobierno del que forman parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  6. 6 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  7. 7

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste

Sumar exige una reacción «urgente» ante la corrupción mientras arrastra el riesgo de desgaste