Santos Cerdán declara ya en el Supremo por las presuntas mordidas El ex secretario de Organización del PSOE comparece como imputado ante el juez Puente con la intención de negar las acusaciones

Mateo Balín Lunes, 30 de junio 2025, 10:20 | Actualizado 10:25h. Comenta Compartir

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya declara como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente a raíz del informe ... de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, en el epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública.

Cerdán ha llegado al Supremo poco antes de las 10:00 de la mañana acompañado de su abogado, Benet Salellas, en medio de una gran expectación mediática y entre gritos de «corrupto». Fuentes jurídicas han señalado que la idea es que conteste a las preguntas de su letrado y, en último lugar, a las dudas que pueda plantearle el juez. El informe de los investigadores se conoció el pasado 12 de junio, provocando que Cerdán dimitiera ese mismo día como secretario de Organización del PSOE y anunciara que renunciaría también al acta de diputado, algo que acabó formalizando cuatro días después, el 16 de junio. El instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, le ofreció declarar voluntariamente el 25 de junio, como paso previo a iniciar los trámites para recabar el permiso de la Cámara Baja para poder investigarle sin cortapisas. Sin embargo, al renunciar a la condición de diputado perdió el aforamiento, por lo que el magistrado pudo llamarle directamente este lunes. Mientras, en el PSOE dan por hecho que el testimonio de quien fue la mano derecha de Sánchez en el partido hasta hace menos de tres semanas no arrojará información alguna que pueda poner en aprietos a otros miembros relevantes del partido. No porque dispongan de información de primera mano al respecto -o eso aseguran-, sino porque tienen la convicción de que, en esta fase del procedimiento, el encausado seguirá una estrategia centrada en seguir negándolo todo. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión