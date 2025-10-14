Sánchez eleva la presión sobre el PP por el aborto y requerirá a Ayuso que cumpla con el registro de sanitarios objetores El Consejo de Ministros lanzará hoy los procesos para obligarla a ejecutar la ley y para blindar en la Constitución del derecho a interrumpir el embarazo

Paula De las Heras Madrid Martes, 14 de octubre 2025, 10:17

Pedro Sánchez no tiene intención alguna de rebajar la presión sobre el PP, antes al contrario, sobre la inesperada vía de agua que se le ... ha abierto a Alberto Núñez Feijóo por el aborto. Con la polémica viva casi dos semanas después de que los populares en el Ayuntamiento de Madrid apoyaran, y se desdijeran luego, la iniciativa de Vox sobre el inexistente síndrome post interrupción del embarazo y en pleno pulso con Isabel Díaz Ayuso por el registro confidencial de los sanitarios objetores, el jefe del Gobierno ha anticipado que el Consejo de Ministros reunido hoy en su reunión semanal requerirá formalmente a la presidenta de la Comunidad madrileña que cumpla la ley en lo que se refiere a la creación de ese listado. Y el Ejecutivo, al tiempo, lanzará el proceso de intento de reforma constitucional para blindar como derecho en la Carta Magna la prerrogativa de las mujeres a parar la gestación.

El presidente no ha confirmado en la entrevista en la Ser cuál será exactamente el procedimiento para exigir a Ayuso que se ajuste a las previsiones legales. Sobre el cambio constitucional, que el ala socialista del Gobierno descartó por las dificultades para trabar una mayoría cualificada en el Congreso cuando Sumar lo planteó, será el Ejecutivo el que lo promueva con la petición este mismo martes del informe preceptivo al Consejo de Estado, con la intención de que se trate de una modificación por la vía no agravada de la Constitución: es decir, sin disolución de las Cortes y sin referéndum, por el camino de reformar el artículo 43, que es el que consagra el derecho a la protección de la salud bajo la organización y tutela de los poderes públicos. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

