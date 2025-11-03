El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' Efe

Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

El mismo día han citado también a Montero, a Ribera, a Robles, a Marlaska y a Bernabé

C. P. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al ... presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  5. 5

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  9. 9

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  10. 10

    Jardines colgantes tapizarán marquesinas y cubiertas en Delicias, Vadillos y matadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre