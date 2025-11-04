El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres y Salvador Illa Efe

«¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

En otoño de 2020 la negativa del exministro de Sanidad para contratación de antígenos a la empresa de la trama sacó de sus casillas al expresidente canario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:31

Comenta

Ángel Víctor Torres amagó en pandemia con recurrir a la ayuda de José Luis Ábalos y del mismísimo Pedro Sánchez para acabar con la oposición ... del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a que el Gobierno canario -por su cuenta y sin coordinación con el Ejecutivo central o el resto de comunidades- se hiciera en otoño de 2020 con test de antígenos. El afán de actual de Política Territorial por movilizar incluso al presidente del Gobierno era por favorecer a Eurofins Megalabs, empresa de un socio de Víctor de Aldama, la misma compañía que el comisionista de la trama Koldo le había recomendado en una cena en julio en Madrid de ese mismo año a la que, además de Torres y De Aldama, acudieron José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  3. 3 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  4. 4

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  5. 5 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  8. 8 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  9. 9

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  10. 10

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

«¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama