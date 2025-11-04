El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Torres niega que haya «nada delictivo» en los informes de la UCO y anuncia una denuncia contra Aldama

El ministro de Política Territorial exige al PP que le pida disculpas por haber dado pábulo a las "mentiras" del empresario, que dijo que le sufragó estancias en pisos con prostitutas cuando era presidente de Canarias

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:42

Ángel Víctor Torres exigió este martes al PP que le pida «disculpas» y anunció su intención de denunciar al comisionista de la trama de ... las mascarillas, Víctor de Aldama, por intromisión en el honor e intimidad personal y familiar y daños en su propia imagen. El ministro de Política Territorial defendió en una comparecencia en la sede de su Ministerio que el informe de la UCO sobre este caso prueba que ha sido víctima durante meses de un «ataque difamatorio» y que jamás cometió ningún delito. «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada», defendió.

