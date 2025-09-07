El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junts reunió a su ejecutiva en Waterloo el día después de la reunión entre Puigdemont e Illa. EFE

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

El líder de Junts trasladó al president Illa en Bruselas que el estado de las relaciones con los socialistas es todo menos buena

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:56

La ejecutiva de Junts, reunida en Waterloo, apretó el miércoles el botón que pone en marcha la cuenta atrás a la legislatura española: en este ... trimestre, en otoño, el partido independentista catalán decidirá si sigue apoyando al Gobierno. Este es el anuncio que salió del cónclave postconvergente, el día después de que el presidente de la Generalitat y el líder de Junts se vieran cara a cara por primera vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  8. 8 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  9. 9

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  10. 10 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno