Pedro Sánchez, presidente del Gobierno EP

Más de 40 proyectos de ley, parados por discrepancias en el bloque de investidura

El Gobierno necesita del apoyo de sus aliados para aprobar los Presupuestos y desbloquear a partir de septiembre iniciativas como la reducción de la jornada laboral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:05

El Gobierno encara el nuevo curso político con la confianza de sus aliados al límite y con un amplio listado de promesas y compromisos aplazados ... en el Congreso por la imposible aritmética parlamentaria. Tras cerrar el último curso con un raquítico balance legislativo –el PSOEsolo consiguió aprobar 10 leyes, de las que 8 fueron decretos– y alguna que otra sonora derrota como el rechazo de la Cámara abaja al decreto energético para prevenir apagones, el principal reto de Pedro Sánchez será recabar los apoyos necesarios entre sus aliados para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, tras dos prórrogas presupuestarias a sus espaldas. Aunque el presidente anunció en julio que esta vez sí presentaría el proyecto para 2026, no especificó si lo sometería a votación en el Congreso.

