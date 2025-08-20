El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD. EP

Protección Civil critica las «polémicas artificiales» del PP para no hablar de su gestión

Barcones asegura que «el 100% de las solitudes de la emergencia han sido satisfechas» con los medios que dispone el Estado, «no pidiendo cosas que son imposibles»

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:10

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha criticado este miércoles los «discursos ficticios» y las «polémicas artificiales» alentadas desde las comunidades gobernadas por ... el PP afectadas por los graves incendios forestales que asolan parte del país -Galicia, Castilla y León y Extremadura, respectivamente- «para no hablar de su gestión» como organismo competente en la prevención y extinción del fuego.

