Imagen de uno de los registros de la operación contra el 'Tren de Aragua' Policía Nacional

Primer golpe en España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano que obsesiona a Trump

La Policía Nacional ha detenido a trece personas y ha realizado cinco registros donde se ha incautado de diversas drogas sintéticas y cocaína

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:58

Primer golpe policial de la historia de España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano al que Donald Trump ha declarado la guerra –hundimiento de ... barcos y asesinatos extrajudiciales incluidos- al considerarle el principal responsable de la introducción del fentanilo en Estado Unidos. Efectivos de la Policía Nacional han detenido en los últimas horas a trece supuestos narcos a los que acusa de «conformar una célula» del 'Tren de Aragua' en España.

  1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  3

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  4

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  5. 5 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  6. 6 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  7. 7 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  8

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  9

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  10

    Heridos un hombre y una mujer tras volcar un monovolumen en Amusco

