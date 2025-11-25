El PP recibe con «cautela» la designación de Peramato: «la clave es saber si Sánchez va a seguir utilizando políticamente la Fiscalía»

El PP ha recibido con «toda la cautela» la propuesta de Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. « ... Vamos a recibir este nombramiento con toda la cautela, porque lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo, pese a la sentencia condenatoria contra el fiscal general, que la Fiscalía es su Fiscalía, y si va a continuar utilizándola políticamente, como lo ha hecho cuando el fiscal era Álvaro García Ortiz, su fiscal como él mismo reconoció », afirmó el secretario general, Miguel Tellado, a la salida de un acto en Madrid.

Para la dirección del PP la clave está en saber si el presidente del Gobierno ha decidido renunciar a seguir politizando la Fiscalía o si, por el contrario, «va a seguir utilizándola en beneficio propio». «Lo importante no es a quién nombra sino quien lo nombra» ha insistido Tellado. Los populares creen que todo nombre que salga del Consejo de Ministros tendrá «la sombra de la degradación sanchista».

«Si algo tenemos claro es que Sánchez ha querido seguir siendo presidente del Gobierno después de perder las elecciones de julio de 2023 porque necesitaba las instituciones del Estado y, especialmente, la Fiscalía General del Estado para defender a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal de las causas judiciales que él ya sabía que le perseguían y que le acosaban», ha afirmado el número dos del PP.

En el primer partido de la oposición insisten en que es «tremendamente grave» que el fiscal general se haya tenido que sentar en el banquillo de los acusados negándose a dimitir o el Ejecutivo a cesarlo. Tan grave como que parte del Gobierno haya cuestionado el dictamen del Supremo contra García Ortiz.

«Las declaraciones que hizo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz son de dimisión absoluta e inmediata. Ver a ministros criticar sentencias firmes del Tribunal Supremo es algo bochornoso», ha señalado Tellado.

Mientras, Vox no da «ni un voto de confianza» a la nueva fiscal. «Lo más significativo de su trayectoria es que es la propuesta de Sánchez», ha afirmado en 'Espejo público' el líder de la formación, Santiago Abascal, que ha expresado sus «sospechas y prevenciones» por el hecho de que el presidente esté «afectado directamente por todo tipo de asuntos de corrupción».

«Sánchez está huyendo de la justicia, está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo y no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo», ha afirmado Abascal.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que no espera «otra cosa» de la nueva fiscal que lo hecho por el anterior. Además, ha subrayado que Peramato elogió en una entrevista la ley del 'solo sí es sí', «que sacó de la cárcel a violadores».