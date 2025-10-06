El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
La vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, da una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido. EFE

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

Gamarra urge a Sánchez a dar explicaciones por el «origen» del dinero en metálico y carga contra el «silencio cómplice» de sus socios parlamentarios

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:07

Comenta

El PP no suelta la presa e insiste en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones cuanto antes por el «origen» del dinero en metálico que ... circulaba por Ferraz y que, según recoge el informe de la UCO, acababa en el bolsillo del ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y del que fuera su asesor José Luis Koldo. Los populares, que no quieren quemar todavía la carta de su citación en en el Senado, ampliarán la lista de comparecientes de la comisión de investigación con los dos últimos gerentes del PSOE y las dos secretarias encargadas de entregar esas cantidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  5. 5

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  8. 8

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia
  9. 9 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  10. 10 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO

El PP citará en el Senado a los dos últimos gerentes del PSOE señalados en el informe de la UCO