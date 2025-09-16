El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EP

El PP acusa al Gobierno de «deshumanizarlos» y de presionarles para usar el término «genocidio»

«Se ha llegado a decir que no tenemos alma, que no nos importan los niños que están siendo asesinados», afirma Ester Muñoz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:00

El PP considera que la presión del Gobierno para que califique la masacre de Gaza como «genocidio» es un intento de Pedro Sánchez para «enfrentar, ... dividir y deshumanizar al adversario». Los populares quieren zafarse de este «marco del genocidio sí, genocidio no» que ha dibujado el PSOE y argumentan que el conflicto es «mucho más complejo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  3. 3 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  4. 4

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  9. 9

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP acusa al Gobierno de «deshumanizarlos» y de presionarles para usar el término «genocidio»

El PP acusa al Gobierno de «deshumanizarlos» y de presionarles para usar el término «genocidio»