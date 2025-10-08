El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La líder de Podemos, Ione Belarra. EP

Podemos cede y votará a favor del embargo de armas a Israel del Gobierno

Los morados, que habían criticado la medida duramente en los últimos días, facilitarán su convalidación esta tarde en el Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Podemos no tumbará el embargo de armas a Israel y votará a favor del real decreto que el Gobierno aprobó hace tres semanas. Todo ... pese a las críticas deslizadas en los últimos días, en los que llegaron a calificarlo de «coladero». Los cuatro diputados del partido morado tenían en su mano tumbar la iniciativa después de que Junts anunciara su apoyo a la misma, pero finalmente han reculado y, no solo van a abstenerse, como llegó a plantearse por parte de algunas formaciones de izquierda, sino que pulsarán el botón del 'sí' «para no ser una excusa del PSOE para no sacarlo», zanjan fuentes del partido. Lo cierto es que esta postura da aire a Moncloa, que temía sufrir una nueva derrota parlamentaria.

