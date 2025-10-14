El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo presenta este martes en Barcelona su décalogo de medidas sobre la inmigración. Efe

El plan migratorio de Feijóo frente a la «demagogia extremista» de PSOE y Vox: «la nacionalidad española no se regala, se merece»

El líder de los populares defiende su propuesta para acabar con el actual «descontrol» del Gobierno en esta materia y carga contra sus rivales a izquierda y derecha por «no hacer nada» o «acribillar» para ganar votos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:44

Alberto Núñez Feijóo presentó este martes en Barcelona su plan migratorio con el que pretende diferenciarse tanto del Ejecutivo de Pedro Sánchez como de Vox, ... a los que acusó de «utilizar este tema de forma partidista» y que pondrá en práctica si llega a La Moncloa tras las elecciones generales. El líder del PP defendió la necesidad de abordar este asunto «sin la demagogia extremista» de unos y otros sino «con unos principios sólidos, lejos del buenismo mal entendido que nos ha traído hasta aquí» y que ha hecho escalar a la inmigración del puesto undécimo al segundo entre las preocupaciones de los españoles. El presidente del Gobierno, en una entrevista en la cadena Ser, acusaba esta misma mañana a los populares de estar «blanqueando a la ultraderecha» por entrar a competir en esta materia, a y apostaba nuevamente por la inmigración regular. «No hacer nada y no hablar del tema, o acribillar para ganar votos. Es inhumano hacer un discurso a costa de los inmigrantes, pero también a costa de los recursos», respondía Feijóo, cargando las tintas en el Gobierno pero también en la formación de Santiago Abascal.

