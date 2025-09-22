Piden la dimisión de un concejal de IU-Podemos por organizar su despedida de soltero en un auditorio municipal La novia del concejal había solicitado permiso para organizar un concierto en uno de los dos auditorios de Valdepeñas pero un operario descubrió la fiesta privada

J.M.L. Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:02 | Actualizado 16:08h.

Colgar vídeos e imágenes en las redes sociales lo carga el Diablo. El único en sufrir esta máxima ha sido uno de los dos concejales de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), Alberto Parrilla, que el pasado viernes organizó su despedida de soltero en uno de los dos auditorios municipales de esta localidad de 30.000 habitantes. El problema es que su novia y futura esposa había solicitado permiso para utilizar el auditorio «Inés Ibáñez Braña» con el fin de celebrar un concierto pero el jefe de servicio de Cultura del Ayuntamiento los sorprendió en plena fiesta.

Además, varios de los asistentes a la despedida de soltero colgaron vídeos en redes sociales con la leyenda «pre-boda» que más tarde trataron de borrar cuando muchos vecinos de Valdepeñas ya los habían visto. Uno de ellos el alcalde, Jesús Martín, del PSOE, que este lunes pidió públicamente la dimisión y entrega del acta del concejal, que fue candidato a la alcaldía por Izquierda Unida-Podemos en las últimas elecciones municipales y que aún no se ha pronunciado sobre la polémica.

«El jefe de servicio de Cultura del Ayuntamiento se personó en las instalaciones tras conocerse que se estaba llevando a cabo una fiesta privada e informó que esa instalación no podía acoger ese tipo de eventos pero la fiesta continuó desarrollándose durante esa noche», indicó el alcalde de Valdepeñas quien añadió que «el siguiente paso será abrir un expediente informativo y las consecuencias jurídicas que se deriven de la solicitante por haber burlado la buena voluntad de la administración».

«Un concejal de Valdepeñas no puede hacer un uso privativo de un bien cultural para celebrar una fiesta privada, a la sazón la despedida de soltero de su boda, que le deseo que celebre con todo parabién», señaló Jesús Martín, que justificó en petición de dimisión hacia el concejal afirmando que «confundir un concierto cultural o una actividad social con un dj saltando sin camiseta y otros tantos invitados y empinando el codo y la bota en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, pues no lo veo, la verdad, y de ahí que este señor tiene que dejar el acta de concejal». El alcalde también quiso pedir públicamente disculpas a sus vecinos «porque un concejal no puede utilizar espacios municipales para celebraciones privadas, algo que está regulado y él lo sabe y, por eso, si él de propia voluntad no hace lo que tiene que hacer, su formación política no sé con qué criterio va a solicitar su voto».

En las últimas elecciones municipales, Izquierda Unida-Podemos fue la tercera cuarta fuerza política más votada en Valdepeñas con 1.706 votos -el 11,95 por ciento del escrutinio- por detrás del PSOE, PP y Vox.