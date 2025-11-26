El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miguel Bernard, líder de Manos Limpias Efe

Peinado «aparta» a Manos Limpias del 'caso Begoña' por la fianza y le da tres días para recurrir

El juez adopta la decisión, provisional, sobre el colectivo que impulsó la causa porque no ha presentado la documentación que justifica haber pagado el importe requerido para ejercer la acusación en el procedimiento

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

El juez del 'caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha «apartado» de esta causa al pseudosindicato ultra Manos Limpias por no haber presentado ante el ... Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la «justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento». O sea, que no consta en la secretaría de este juzgado que en los 19 meses desde que se iniciaron estas diligencias previas el colectivo haya presentado el resguardo bancario que atestigua que ha presentado la fianza para ser parte en este procedimiento como acusación popular.

