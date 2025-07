Page entra en guerra con Puente: «No defiendo un partido que se vanagloria de tener un puto amo»

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, respondió este lunes tajante a las críticas recibidas ... por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Comité Federal del PSOE del pasado fin de semana en el que llegó a llamarle «hipócrita». «Algunos tienen más miedo a la crítica que a los chorizos y no concibo formar parte de un partido que sea fotocopia de sus líderes ni que se vanaglorie de tener un puto amo», declaró Page en Uña (Cuenca), pequeña localidad de 90 habitantes en la que inauguró la recuperación de la barrera tobácea de la Laguna de Uña.

«Creo que la mayoría de gente del partido no piensa lo que Óscar Puente y yo, desde luego, no tengo un puto amo», añadió García-Page utilizando una expresión que Puente hizo famosa en abril de 2024 en Galicia para pedir públicamente a Pedro Sánchez que no dimitiera tras los cinco días que se tomó para reflexionar. Preguntado por la intervención del ministro en el Comité Federal en el que llegó a llamarle «hipócrita», García-Page respondió que «cada uno es fiel a su personaje» y que «las críticas no me importan porque yo también las hago». «Muchos de los que hablan no soportarían ni un milímetro de hemeroteca de lo que han venido diciendo en el pasado, incluso sobre su jefe», añadió en alusión a Puente.

El presidente castellano-manchego reconoció que le molestan «las ofensas y los ataques» y pidió respeto dentro del partido a quienes son críticos y dan su opinión libremente. «Ser críticos, tener opinión y ser libres es lo que ha sido siempre la izquierda», indicó al mismo tiempo que invitó a ser autocríticos «pero nunca insultar ni ofender en lo personal porque eso es, básicamente, la negación de los argumentos». Sobre el Comité Federal del pasado sábado señaló que «ha sido en el que menos crítica he escuchado en mi vida» y que este órgano «está lleno de gente enormemente valiosa y con trayectorias implacables».

También este lunes otros dirigentes del PSOE castellano-manchego como su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, salieron en defensa de García-Page afirmando que «el Comité Federal es lugar para expresar las opiniones en el partido». Por su parte, la dirección de Vox en Castilla-La Mancha volvió a pedir a García-Page que rompa su carnet del PSOE tras lo ocurrido en el Comité Federal «porque no se puede ser disidente en Madrid y socialista en Toledo y ese teatro ya no cuela», declaró el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez.