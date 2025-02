El PSOE abre la puerta a una moción de censura contra Mazón «si Feijóo no mueve ficha en las próximas horas» La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, recuerda, no obstante, que Vox sigue sosteniendo al president valenciano en Les Corts

Javier Arias Lomo Viernes, 28 de febrero 2025, 12:01 | Actualizado 13:10h.

El PSOE valenciano intensifica su presión sobre Carlos Mazón y el Partido Popular -a cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, pide mover ficha-. La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, no ha descartado este viernes presentar una moción de censura contra el 'president' de la Generalitat por la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre. «Si Feijóo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPV moverá ficha», ha asegurado.

Así se ha manifestado este viernes la también ministra de Ciencia e Innovación en rueda de prensa, en la que ha presentado el plan de trabajo de los socialistas valencianos para la comisión de investigación de la DANA de Les Corts Valencianes, antes de reunirse con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por lo sucedido el 29 de octubre.

Morant trata de esta forma de redoblar la presión sobre Génova, quien -por ahora- no da el paso definitivo de invitar al president valenciano a tomar la puerta de salida. Morant ha avanzado que los socialistas valencianos trabajarán para «reparar cuanto antes» el «fallo» del Consell y de Mazón el día de la dana y en la gestión de la emergencia y ha asegurado: «Si Mazón dependiera de nosotros, ya no sería 'president' de la Generalitat. Si Mazón y su destitución estuviera en nuestras manos, Mazón no sería president de la Generalitat».

Al respecto, ha lamentado que Mazón está «en manos de una mayoría parlamentaria que la semana pasada, ante una petición de reprobación, volvió a sostener a Mazón». «Una mayoría parlamentaria tan indecente como Mazón, conformada por PP y Vox, que vuelven a sostener la indecencia de Mazón», ha insistido.

Interpelada por si se plantea una posible moción de censura contra Mazón, Morant ha recalcado que no la descarta, aunque ha insistido en que Mazón está «en manos de Feijóo y su partido». «Es su partido el que no mueve ficha, el que la semana pasada volvió a refrendar a Mazón en Les Corts, junto a Vox».

El PP valenciano, por su parte, también presentó ayer su plan de trabajo para la comisión de investigación en el Les Corts. Entre los comparecientes se encuentran Pedro Sánchez y tres de sus ministros, el propio Mazón o la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas.