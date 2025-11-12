El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Nogueras llama a Sánchez cínico, hipócrita, mentiroso e irresponsable y le reclama que cumpla los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano a Junts, dos semanas después de la ruptura anunciada por Carles ... Puigdemont en Perpiñán. El líder del PSOE ha apelado al espíritu del acuerdo y ha reclamado a los junteros que hagan política en mayúsculas. Al mismo tiempo, Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, ha acusado a los postconvergentes de bloquear la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  6. 6

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  7. 7

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  8. 8

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  9. 9 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  10. 10

    La centenaria portada de Las Francesas muestra el resultado de su rehabilitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»