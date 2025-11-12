El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez comparece este miércoles ante el pleno del Congreso

Pedro Sánchez comparece este miércoles ante el pleno del Congreso EP.
Pleno del Congreso

Sánchez esgrime que los recortes y la privatización son también corrupción y ataca a Moreno y Ayuso

El presidente del Gobierno insiste en que no hay razones para adelantar elecciones y alega que, pese a su minoría su Gobierno, garantiza más estabilidad que los del PP

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Pedro Sánchez ha salido hoy a la ofensiva en un debate parlamentario sobre la corrupción y la situación de la legislatura. En un momento enormemente ... delicado, después de que Junts certificara la semana pasada una ruptura de relaciones que desintegra la heterogénea mayoría que facilitó su investidura, con el fiscal general en el banquillo; sus últimos secretarios de Organización, uno pendiente de juicio y otro en prisión preventiva, y tras conocerse los audios de la 'fontanera' Leire Díez que apuntan a que actuó a las órdenes del PSOE para tratar de desacreditar a los investigadores de los casos que afectan a los socialistas, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no habrá elecciones generales hasta 2027 y ha convertido su intervención en un ejercicio de oposición a los Gobiernos autonómicos del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  4. 4

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  5. 5 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  6. 6 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  9. 9

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  10. 10 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez esgrime que los recortes y la privatización son también corrupción y ataca a Moreno y Ayuso