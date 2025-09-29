El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

El líder de ERC está inhabilitado a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:33

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, mueve ficha. El dirigente republicano anunciará mañana en una conferencia en Barcelona su intención de ser candidato a la ... presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid... de 580
  2. 2

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  3. 3

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  6. 6

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  7. 7 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  8. 8 Por qué es fiesta en Valladolid el lunes 13 de octubre y qué tiendas y supermercados abrirán
  9. 9

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  10. 10

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana