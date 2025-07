La jueza envía a prisión al detenido en Mataró por llamar a la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco

El juzgado de instrucción número 1 de Mataró, en Barcelona, ha decretado este jueves prisión provisional para Cristian Lupiáñez, detenido en la localidad barcelonesa por ... incitar al odio y llamar a la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco (Murcia). El auto judicial sitúa a Lupiáñez como líder y fundador de la organización ultra y supremacista en España Deport Them Now.

El arrestado, tras comparecer y declarar ante la jueza, ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza. Está investigado por los delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delitos discriminatorios y delito de tenencia ilícita de armas. El juzgado de Mataró se inhibirá al juzgado de instrucción 4 de San Javier, en Murcia, que seguirá con las diligencias del caso.

La investigación policial atribuye a Lupiáñez la organización de un grupo ultra y racista que llamaba a la «cacería» de inmigrantes. El auto aprecia «indicios racionales de criminalidad» en el detenido. Según el auto judicial, en su declaración, el arrestado «habría admitido parcialmente la comisión de los hechos punibles, al afirmar ser el creador del movimiento Deport Them Now, que no califica como de asociación al estar integrado por exclusivamente su persona,y no valorar la repercusión social del comunicado remitido a raíz de los incidentes en Torre Pacheco».

La resolución judicial recoge algunos de los mensajes enviados por el imputado a través de las redes sociales que sustentan los indicios de criminalidad. Fueron difundidos tras la agresión sufrida el 10 de julio por un hombre de 69 años de edad en Torre Pacheco, a través de canales de Telegram o Instagram.

«Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales, con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá; y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido«, afirma uno de los mensajes enviados. »Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones antiinmigración esta-

les. Nosotros en Deport Them Now tenemos gran presencia en Barcelona y nos movilizaremos a Murcia el día 15 de julio por la mañana. Haced vosotros también el esfuerzo. Esta situación requiere de la máxima atención, de la máxima lealtad con nuestros mayores y del máximo compromiso por limpiar España», afirma en otro de los mensajes difundidos. Y un tercero: «15, 16 y 17 de julio de 2025. Caza al magrebí, Torre Pacheco, Murcia. Deport Them Now Spain», junto a las fotografías de dos varones de origen magrebí con sendas dianas en sus cabezas.

Según el auto, «con la publicación de estos mensajes, que a través del uso de tecnologías de la información habrían llegado a un grupo masivo de personas», el investigado «habría favorecido un clima de violencia, hostilidad o discriminación por motivos racistas, tendente a reproducir conductas violentas y de odio contra el colectivo de origen marroquí residente en la localidad de Torre Pacheco».´´

En el registro de su domicilio, el pasado 15 de julio, la Policía le intervino una carabina marca Gamo con mira telescópica y funda, una pistola de fogueo Nex Police, una ballesta modelo CR-002BA con tres proyectiles, una defensa eléctrica modelo 1188Type, dos defensas extensibles y una navaja de cartera Elite-Force. El imputado no tiene licencia de armas. «La posesión de este tipo de armas resultaría habitual en personas vinculadas con grupos extremistas o radicales al objeto de utilizarlas con fines defensivos u ofensivos en enfrentamientos o altercados con otros grupos de ideología extremista», afirma la resolución judicial.

Su defensa asegura que «no existen indicios racionales de criminalidad contra el imputado de suficiente entidad». La jueza en cambio cree que de las pesquisas practicadas «se deduce ya en este momento de la instrucción su presunta actuación relevante en la ejecución de los hechos sucedidos». Es más, asegura el auto judicial. La presunta incitación al odio por parte del investigado contra el colectivo migrante «devendría idónea para la alteración de la paz pública» en Torre Pacheco. «Siendo público y notorio que en los últimos días se habría procedido a un amplio despliegue policial en dicho término municipal para prevenir altercados y actos violentos que atenten contra la convivencia pacífica», remata.