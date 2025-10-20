El juez permite la personación del PP en la causa contra la supuesta fontanera del PSOE

El juez de instrucción Arturo Zamarriego ha permitido la personación del PP como acusación popular en la causa contra Leire Díez. La supuesta fontanera ... del PSOE está acusada de cohecho y tráfico de influencias a raíz de una querella presentada contra ella por HazteOir.org. La formación que preside Alberto Núñez Feijóo se suma ahora a las mismas acusaciones formuladas por la asociación ultracatólica al no haber presentado aún una denuncia propia, puntualiza el magistrado.

Zamarriego se detiene en su auto en detallar que la personación del PP ha sido admitida ante el bloqueo político en el que se encuentra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) propuesta por el Gobierno, y que entre otros aspectos contempla la eliminación de la figura jurídica de la acusación popular para impedir que las pugnas políticas se trasladen a los tribunales por interés electoral. «El Tribunal Supremo ya ha tenido oportunidad de llamar la atención acerca de la necesidad de abordar una regulación de esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política», señala el instructor antes de añadir que «el marco vigente autoriza la presencia de partidos políticos en el ejercicio de la acción popular». «Y a ese marco jurídico hemos de atenernos», concluye a modo de justificación.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las cortes, Félix Bolaños, defiende que organizaciones como Manos Limpias o Hazte Oír – personadas también en otras causas que afectan directa o indirectamente al Gobierno como la del Fiscal General del Estado, la del hermano de Sánchez y el 'caso Koldo', y actores fundamentales en el pasado de asuntos como el 'caso Nóos', que sentó en el banquillo a la infanta Cristina, o el 'caso Gürtel'–, están «pervirtiendo el espíritu» de una figura constitucional concebida en origen como mecanismo de participación ciudadana para aumentar la confianza en el sistema. Las cuatro asociaciones de jueces se oponen a esta reforma ya que consideran que «inutiliza» la acción popular en los procesos judiciales, es «inconstitucional» y parece creada para su «específica aplicación a casos concretos».

Pruebas contra la UCO

De momento la supuesta fontanera del PSOE deberá medirse en los tribunales a las acusaciones particulares ya que la reforma no afectará a las causas que estén en marcha una vez sea aprobada en caso de que el Gobierno reúna los apoyos parlamentarios necesarios.

Díez, ya exmilitante socialista, saltó a la primera plana de la actualidad después de que el pasado mayo salieran a la luz los audios de la reunión en la que se la escuchaba maniobrando contra fiscales, jueces y agentes incómodos para el PSOE, algunos vinculados a los procesos contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Supuestamente, también habría maniobrado con distintos empresarios para acabar con la carrera del teniente coronel Antonio Balas, el mando de la Guardia Civil que dirige el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, la sección más compleja y amplia de la UCO. Los investigadores sospechan que estas acciones las realizaba la fontanera bajo las órdenes de Sántos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE ahora en prisión por su presunta participación en la 'trama Koldo'.

El PP cree que Díez «no actuaba por libre», sino que lo hacía «a las órdenes». «La 'fontanera' nos ha mentido. Quedó con Koldo, le dio instrucciones y le exigía protección para Santos Cerdán para así proteger a Sánchez», señalan desde Génova.