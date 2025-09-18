El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santos Cerdán en el Congreso Efe

El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año

El instructor Puente insiste en que persiste el riesgo de que el exdirigente socialista destruya pruebas de la trama corrupta que supuestamente dirigía

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:02

Santos Cerdán seguirá, por el momento, en la prisión madrileña de Soto del Real en la que ingresó el pasado 30 de junio acusado de ... dirigir la trama corrupta de la que también formaban parte supuestamente, entre otros, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, en un auto hecho público este jueves, rechaza la petición del pasado 8 de septiembre de los abogados del exdirigente socialista de ser puesto ya en libertad, y confirma la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza del exsecretario de Organización del PSOE.

