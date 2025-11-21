El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en el Congreso EP

El juez convoca el 27 de noviembre la vista que podría llevar a Ábalos a prisión

Anticorrupción había pedido modificar las medidas cautelares actuales tras pedir 24 años de cárcel al exministro por el caso mascarillas

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha convocado a José Luis Ábalos y a Koldo García el próximo 27 de ... noviembre a la comparecencia para resolver sobre la modificación de las medidas cautelares solicitada por las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    El examen para ser policía municipal copia un ejercicio de una academia de Valladolid
  3. 3

    Empresas chinas destacan que Valladolid es «el mejor sitio» para implantarse tras el anuncio de Gotion
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades»
  6. 6

    La academia copiada por la Policía Municipal: «No tenemos nada que ver, por un error han cogido nuestro ejercicio»
  7. 7 Dos vinos de Valladolid, entre los diez mejores de España
  8. 8

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  9. 9

    Veinte cuchilladas, «un estado de embriaguez» y dos cadáveres en La Rondilla
  10. 10 Dónde encontrar viviendas por 150.000 euros o menos en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juez convoca el 27 de noviembre la vista que podría llevar a Ábalos a prisión

El juez convoca el 27 de noviembre la vista que podría llevar a Ábalos a prisión