El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Illa, president de la Generalitat, y Carles Puigdemont, líder de Junts R.C

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

El encuentro se producirá en la delegación del Govern en la capital belga

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:20

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirán mañana martes en Bruselas. El encuentro se producirá en ... la delegación del Govern en la capital belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  2. 2

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  3. 3

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  4. 4

    Empuja a un anciano para robarle y le deja tirado con una herida en la cabeza
  5. 5

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  6. 6

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  7. 7

    El Real Valladolid ata a Peter Federico
  8. 8

    La banda del BMW aprovechó los incendios de Zamora para perpetrar más robos
  9. 9 Un incendio en Pesquera calcina parte de la ribera del río, cerca de la central hidroeléctrica
  10. 10

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas