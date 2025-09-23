El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Cuerpo, en el Consejo de Ministros. Efe

El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel

El Consejo de Ministros aprueba el embargo total de material bélico a Tel Aviv y la prohibición del tránsito por territorio español de combustible con destino al país hebreo

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:50

El Gobierno aprobó finalmente este martes el real decreto de medidas contra Israel por la invasión de Gaza, un paquete de sanciones que según los ... socios parlamentarios del PSOE se ha dilatado en el tiempo hasta llegar al Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo
  2. 2

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  3. 3

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  4. 4 Stella, la hija de Antonio Banderas, celebra su despedida de soltera antes de su boda vallisoletana
  5. 5

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  6. 6 Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  7. 7

    «Reservaban en ocho sitios y venían al que querían»
  8. 8

    Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos
  9. 9

    Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel
  10. 10

    Cuadruplica la tasa de alcohol y choca contra un coche estacionado en Pajarillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel

El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel