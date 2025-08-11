El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Leire Díez Efe

La Fiscalía pide la imputación de la 'fontanera' de Ferraz por el «intento de soborno» de dos fiscales

José Grinda e Ignacio Stampa, ambos de Anticorrupción, denunciaron que Leire Diez les ofreció favores profesionales a cambio de «información sensible».

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:29

La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación de Leire Díez, más conocida como la 'fontanera' de Ferraz, y del empresario Javier Pérez Dolset ... por el «intento de soborno» de los fiscales Anticorrupción, José Grinda e Ignacio Stampa. Según el decreto del Ministerio Público madrileño remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, ambos denunciaron que Díez le ofreció favores a cambio de «información sensible» de los casos en los que trabajan.

