Feijóo tilda a Sánchez de «hipócrita» por renegar de Ábalos, el «arquitecto» de su proyecto político

Alberto Núñez Feijóo cargó este martes contra la «hipocresía» de Pedro Sánchez por renegar del que fuera su mano derecha en el PSOE y en ... el Gobierno asegurando que José Luis Ábalos era «un gran desconocido» para él cuando en realidad fue «el arquitecto» de su «proyecto» político. «No habría dejado de ser un concejal en el Ayuntamiento de Madrid sin el señor Ábalos», señaló a su llegada a un actor organizado por 'La Razón' en la capital poco después de la ronda de entrevistas concedidas esta mañana por el jefe del Ejecutivo.

El líder del PP advirtió que todo lo que Sánchez ha negado hasta ahora ha acabado convirtiéndose en «una verdad judicial». «Si hoy lo ha vuelto a negar es probable que se convierta en verdad judicial lo que el presidente esté negando en este momento en televisión», afirmó Feijóo después de que su rival haya calificado de «mentiras y falsedades» las acusaciones que, desde las horas previas a entrar en prisión, está lanzando Ábalos contra el Gobierno a modo de presión. Desde desmentir al propio presidente al asegurar que sí mantuvo una reunión con Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura de 2018 hasta apuntar que su esposa, Begoña Gómez, participó en el rescate de Air Europa.

Sobre la negativa del socialista a convocar elecciones hasta 2027, el jefe de los populares ha dicho que «eso no depende de él», en referencia a Carles Puigdemont, al que Sánchez está intentando conquistar de nuevo tras su ruptura total hace unas semanas que deja al Ejecutivo sin los apoyos parlamentarios necesarios.