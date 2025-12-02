Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts
Asume que el diálogo está «roto», pero dice que trabaja por la ley contra la multirreincidencia y para encauzar «el conflicto» político
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40
El presidente Sánchez ha elegido hoy un formato inusual, sendas entrevistas desde La Moncloa encadenadas en dos programas de implantación catalana, para intentar rescatar su ... diálogo «roto», según ha admitido, con Junts. Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de un real decreto ley para flexibilizar las inversiones en Cataluña.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
