El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts

Asume que el diálogo está «roto», pero dice que trabaja por la ley contra la multirreincidencia y para encauzar «el conflicto» político

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:40

Comenta

El presidente Sánchez ha elegido hoy un formato inusual, sendas entrevistas desde La Moncloa encadenadas en dos programas de implantación catalana, para intentar rescatar su ... diálogo «roto», según ha admitido, con Junts. Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de un real decreto ley para flexibilizar las inversiones en Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  9. 9 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  10. 10

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts

Sánchez aprobará hoy flexibilizar las inversiones para Cataluña en un gesto a Junts