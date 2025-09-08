El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo: «El Rey me dijo que tomaba nota y que entendía que no acudiera a la apertura del Año Judicial»

«Antes que Pedro Sánchez, el único que no quería elecciones era Franco», asegura el líder del PP, que propone cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:57

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adelante las elecciones generales por los casos ... de corrupción que acechan al Ejecutivo y al PSOE. «El presidente dice que convocar elecciones paralizaría el país. Pues bien, desde hace 46 años, nadie pensaba esto y antes que él, el único que consideraba las elecciones como un incordio era Franco», ha asegurado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

