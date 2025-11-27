El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

Feijóo convoca una concentración el domingo en Madrid contra Sánchez: «Es la manzana podrida»

El líder popular hace un llamamiento «a los ciudadanos que quieren hablar» y a los que el presidente «no les da voz» tras el encarcelamiento de Ábalos y Koldo

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para este domingo en Madrid una concentración «contra los corruptos y contra todos aquellos que los ... sostienen» tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de enviar a prisión al exministro de Transportes y ex número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, ambos estrechamente vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

