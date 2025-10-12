El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Feijóo junto a Ayuso durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia'. E. P.

Feijóo aprieta las tuercas del PP para que no se descentre del 'objetivo Sánchez'

Llama a no enredarse en debates incómodos como el del aborto para no dar oxígeno al presidente del Gobierno, asediado por el escándalo de los sobres del PSOE

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La imagen de Pedro Sánchez haciendo el 'paseíllo' por la comisión de investigación que funciona en el Senado sobre el 'caso Koldo' para abordar los ... presuntos casos de corrupción que salpican a su entorno familiar y político no era una baza que Alberto Núñez Feijóo quería gastar a la ligera. Durante año y medio, el tiempo transcurrido desde que en mayo de 2024 el PP incluyó el nombre del presidente del Gobierno en el listado de comparecientes hasta este miércoles, cuando se confirmó su citación para este mismo mes, el líder de los populares ha guardado con celo esa carta para jugarla en el «momento más oportuno» a pesar de que los escándalos alrededor de su rival se sucedían uno tras otro. Y ese momento, a ojos de Feijóo y su círculo, ha llegado tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela el trasiego de sobres con el sello del PSOE con dinero en efectivo para José Luis Ábalos y Koldo García.

