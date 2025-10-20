El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

Carrero era el cargo de Presidencia que escribió a David Sánchez, al que se refería como «hermanito», pidiéndole que le buscara un puesto de trabajo. En su escrito defensa presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y al que ha tenido acceso este periódico, el imputado, a pesar de la familiaridad con la que se dirigía al músico, niega que éste fuera su «amigo» y asegura que todas las acusaciones contra él se basan en meras «conjeturas».

Que David Sánchez (más conocido por su nombre artístico, ' David Azagra' moviera sus hilos para colocar en 2023 al exalto cargo de Moncloa es «una elucubración que no tiene sustento probatorio alguno, ni fundamento lógico basado en pruebas«, en opinión de la defensa Carrero. »Aquí habría que señalar cuál es el coste de oportunidad. Es decir, qué gana Luis Carrero con eso como para cometer un supuesto delito: no estaba en paro y tenía un trabajo mucho más importante y mejor retribuido«, apunta su abogado.»¡Que deja voluntariamente su puesto en la Moncloa, con un nivel 30, por otro de jefe de sección (nivel 24) en la Diputación de Badajoz!«, clama el letrado del imputado, intentado hacer ver que la acusación no tiene ninguna lógica.