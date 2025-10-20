El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Sánchez Efe

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

Carrero, que se refería al familiar del presidente como «hermanito», asegura que no era «amigo» del músico y que todo son «conjeturas»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Luís María Carrero, el exasesor de Presidencia de Moncloa que se sentará en el banquillo acusado por haber sido supuestamente enchufado por el hermano de ... Pedro Sánchez, niega haber recibido cualquier trato de favor por parte del familiar del presidente del Gobierno para acceder conseguir su cargo de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  4. 4 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  7. 7 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  8. 8 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 Excarcelan a un conductor de 45 años atrapado tras chocar contra un camión en la A-62 en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz

El exasesor de Moncloa niega que el hermano de Sánchez le enchufara en Badajoz