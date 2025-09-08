El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Efe

España llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las «calumnias» de Israel

El socio minoritario del Ejecutivo ha declarado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv

C. P. S.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:01

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Solomon, ante las «calumniosas acusaciones hacia España ... y las »inaceptables medidas« contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego.

