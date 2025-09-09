«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»

Carolina Perles, la tercera esposa del exministro José Luis Ábalos, ha relatado en el programa de Telecinco 'El precio de la corrupción' sus 20 años ... de relación, 13 de ellos de matrimonio, y su visión como testigo de referencia del ascenso y caída del que fuera secretario de Organización del PSOE, investigado por graves delitos en la causa especial que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

«¿El dinero de Ábalos? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar de ser ministro», detalló Perles tras mostrar el espacio televisivo la imagen de un sobre, presuntamente de Ábalos, con varios billetes de 50 euros y al menos dos de 100. Precisamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad policial encargada del 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' en el Supremo, está elaborando en la actualidad un informe pedido por el juez Leopoldo puente sobre el patrimonio del que fuera titular de Transportes entre 2018 y 2021.

Perles, valenciana de 50 años y madre de dos hijos menores con Ábalos, ha abordado cuestiones de su vida privada con el actual diputado del Grupo Mixto pero, fundamentalmente, pese a las 16 horas de grabación previa, el programa se ha centrado en difundir su testimonio sobre la deriva judicial. Para ello, el programa presentado por Santi Acosta ha tenido como compareciente de excepción a Víctor de Aldama, el empresario investigado en dos causas -una de ellas por el presunto fraude de IVA de más de 180 millones de euros con hidrocarburos-, y que se ha presentado entre lágrimas como una víctima corrompida por Ábalos y su asesor ministerial, Koldo García.