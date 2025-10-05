La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas

«Hemos llamado a las cosas con claridad desde el primer minuto». Con esta frase, Podemos se arrogaba el jueves el haber estado a ... la vanguardia de la oposición a Israel por su castigo sobre Gaza en el texto que envió a su militancia para llamar a la participación en las manifestaciones propalestinas como la que se celebró ayer en Madrid.Los morados se jactaban, además, de haber «forzado» a que el Gobierno –o sea, PSOE y Sumar– se moviera «en la dirección correcta». «Íntimamente, les molesta que los socialistas estemos ahí», les respondía un destacado miembro del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso.

Desde que este pasado verano los socialistas empezaran a usar la palabra «genocidio» para definir la masacre en Gaza y presionar así al PP en un momento de indefinición de los de Alberto Núñez Feijóo, en Podemos reaccionaron redoblando sus críticas al Ejecutivo por lo que consideraban una «tibia» reacción frente al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Con esta estrategia tratan de meter también en el mismo saco a Sumar, Izquierda Unida, los comunes y a otras formaciones de un espacio político para el que la causa palestina siempre ha sido un asunto capital.

La interceptación y detención de la flotilla solidaria el miércoles por la noche en la zona de exclusión frente a Gaza por parte de la armada israelí ha contribuido a agrietar aún más este bloque en un momento de la legislatura en el que Moncloa está más necesitada que nunca de victorias parlamentarias y el debate sobre la reunificación de las izquierdas en las próximas generales ha desembocado en rivalidad, en mayor o menor medida, entre los partidos que concurrieron de la mano el 23-J de 2023.

De hecho, en su llamamiento a la militancia, Podemos fue un paso más lejos y denunció la «complicidad» del Gobierno con el Estado hebreo por haber ordenado a la patrullera 'Furor', que escoltaba a la flotilla, que se retirara antes de entrar en la zona de exclusión designada por Israel, lo que podría haber desembocado incluso en un enfrentamiento armado. Sumar había pedido lo mismo, pero los de Belarra, una vez más, les adelantaron en decibelios.

Los morados vuelvena ligar su apoyo a los Presupuestos a la ruptura de relaciones con Tel Aviv

Incluso volvieron a ligar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 a la ruptura total de relaciones con Tel Aviv. «Nuestro apoyo a los Presupuestos está condicionado a que este Gobierno abandone esa complicidad y adopte medidas verdaderamente contundentes», zanjaba en la nota.

Tumbar el real decreto

Moncloa ya se ha dado cuenta de que los de Belarra no van de farol. Los morados mantienen la incertidumbre sobre el sentido de su voto en el pleno del martes sobre la convalidación del real decreto que contiene el embargo de armas a Israel, que consideran «un coladero» por las excepciones recogidas en su texto en aras del interés nacional. Aunque eso provoque una imagen que hace meses hubiera parecido descabellada: la de ver a Podemos tumbar junto a PP y Vox esta iniciativa destinada a castigar a Netanyahu. Junts ya ha avanzado su voto favorable, dejando la pelota en el tejado de los morados.

Consciente de la imagen negativa que esta división ofrece en el Ejecutivo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abandonó el viernes sus críticas a la postura de Sánchez –el día anterior le había pedido abandonar la «tibieza» y «alzar más la voz»– para cerrar filas. «El Gobierno de España es ejemplar en el mundo en la defensa de los derechos humanos y contra el genocidio en Gaza», afirmó durante un acto en Valencia, en el que se dirigió esta vez a la Unión Europea para exigir la ruptura del acuerdo de asociación con Israel y aplicarle «la misma medicina que a Rusia». «¿En Gaza no tenemos que hacer lo mismo? Creemos que sí», adujo.

Pero dentro de su grupo parlamentario algunas voces piden ir un paso más lejos. Entre ellas la de IU, que ya amagó con abandonar el Gobierno si no se aprobaba el embargo a Israel y ahora piden endurecerlo durante su tramitación.