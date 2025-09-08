El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

Esquerra Republicana registrará hoy en el Congreso una proposición de ley, que tiene por objetivo permitir que el Govern pueda recaudar el IRPF en ... su totalidad. Esta iniciativa legal incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la Ley de cesión de tributos.

Se trata de una primera iniciativa legal sobre el cupo catalán, que ERC emprende en solitario, pues no cuenta con el apoyo aún de los socialistas. Los republicanos tratan de presionar al PSOE, en vísperas de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

ERC ha dividido la cuestión del concierto catalán en dos carpetas. Una es la del modelo de financiación en su totalidad, que espera pactar en las próximas semanas con los socialistas. Si llegan a un acuerdo, el modelo debe pasar también por el Congreso. Los republicanos confían en el apoyo de la mayoría de la investidura, pero BNG, Compromís o el mismo PSOE son reticentes.

Esquerra advierte de que no habrá Presupuestos mientras no haya un pacto sobre financiación

En el mes de julio, el Gobierno y el Govern pactaron un esquema preliminar de un modelo de financiación singular para Cataluña, pero ERC se desmarcó, por poco ambicioso, ya que no incluía el principio de ordinalidad, que tanto el PSC (no así el PSOE) como Esquerra reclaman.

A grandes rasgos, el Gobierno y el Govern proponen que Cataluña tenga una financiación singular, que sea generalizable al resto de autonomías. No saldrá del régimen común. El Ejecutivo catalán, en un plazo no establecido, recaudará, gestionará y liquidará todos los impuestos. La administración catalana pagará por los servicios que el Estado realiza en Cataluña (cifra no detallada), hará una contribución a la solidaridad entre territorios (aún no se sabe cuánto) y recibirá una financiación adicional por sus singularidades (aún por determinar). Se acabará, por tanto, el actual modelo de adelanto de recursos. ERC exige que se concreten ya las cifras y los plazos.

La aplicación de este modelo empieza con la recaudación del IRPF por parte del Govern. Es la segunda pata de la negociación con los republicanos. Y esta es la parte que llega hoy al Congreso y que ERC quiere acelerar y forzar a que se vote antes de final de año.

Retraso de la fecha

En el pacto para la investidura de Illa, el PSC y Esquerra acordaron que el Govern asumiría la campaña de la renta en 2026. El Govern ya ha retrasado esa fecha al menos a 2028, pues a día de hoy, por ejemplo, la agencia tributaria catalana, apenas tiene inspectores de hacienda o informáticos. Necesita pasar de 800 funcionarios a más de 4.500 y contar con un sistema informático tan potente como el del fisco español. Se trata de una infraestructura de personal y técnica que necesita tiempo: la hacienda catalana recauda a día de hoy 5.000 millones y con el IRPF pasaría a 30.000 millones.

ERC quiere acelerar los plazos y quiere presionar a los socialistas. Les advierte de que sin la reforma legal que hoy llega al Congreso aprobada y sin un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación no se sentará a negociar los Presupuestos, ni los del Estado ni los de la Generalitat. Pedro Sánchez tiene como objetivo aprobar las cuentas de 2026, pero ha avisado a sus socios de que su intención es agotar la legislatura con o sin presupuestos. En ERC llevan semanas cargando contra la vicepresidenta Montero, a la que han pedido que se aparte de las negociaciones, pues ven un obstáculo su condición de candidata en las elecciones andaluzas.