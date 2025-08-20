ERC mantiene su rechazo a negociar los presupuestos de Sánchez a pesar de la quita de la deuda de Cataluña

ERC considera una buena noticia que el Gobierno vaya a aprobar en breve la condonación de una parte de la deuda de la Generalitat catalana. ... Pero esta decisión no es suficiente para que los republicanos se avengan a negociar los Presupuestos Generales del Estado. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha insistido este miércoles en que la quita del 20% de la deuda de la Generalitat, que será asumida por el Estado, «no tiene ninguna vinculación» con la negociación presupuestaria.

Dicho de otra manera. ERC mantiene su negativa a sentarse a hablar sobre las cuentas del Estado y de la Generalitat mientras no vea avances en el cupo catalán, una cuestión delicada para el PSOE, pues tiene oposición interna y de sus socios parlamentarios. Junqueras, en Catalunya Ràdio, ha sido taxativo sobre el gesto del Gobierno hacia los republicanos con la condonación de la deuda de la administración catalana: «No es ni un paso necesario ni suficiente, porque es un compromiso ya adquirido», ha afirmado. «Es un intento de resolver una injusticia y es importante que se apruebe en el Congreso lo antes posible», ha asegurado sobre el proyecto de ley que el Consejo de Ministros validará a principios de septiembre para permitir que las autonomías liberen en total una carga de deuda de 83.200 millones del fondo de liquidez autonómica (FLA). La quita de la deuda forma parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez suscrito entre los socialistas y ERC en 2023. En febrero, fue validado en el consejo de política fiscal y financiera. Su aplicación no desencalla la negociación de los Presupuestos. ERC quiere apretar al Gobierno y ha situado la financiación singular como punto central de sus exigencias. El lunes, Junqueras dijo que su partido está a «años luz» de aprobar las cuentas del Estado. Este miércoles, ha asegurado que el modelo de financiación que reclama Esquerra está «muy lejos».

El líder secesionista ha culpado directamente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los republicanos piden su cabeza y que sea apartada de las negociaciones. Su «doble condición» de ministra y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía marca sus decisiones, según Junqueras. A su juicio, el miedo a una derrota electoral de los socialistas en Andalucía está determinando las conversaciones sobre los PGE y sobre la financiación singular. «No nos fiamos de nadie», ha rematado sobre Montero.

El líder de ERC ha criticado a Junts por no poner toda la carne en el asador en la financiación singular. Carles Puigdemont, desde Prades, situó ayer el eje de sus exigencias al Gobierno en el reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE. Puigdemont apretó a Sánchez, pero al mismo tiempo pidió paciencia a los suyos con la reivindicación lingüística.