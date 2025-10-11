El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganar una plaza de juez significa un auténtico «ascensor social». Adobe Stock

¿Cuánto cuesta ser juez?

Los aspirantes dedican sus mejores años a aprender 329 temas de memoria. Son 4.000 y su ambición mueve más de 15 millones de euros en honorarios de clases privadas en España

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Cuando estudiaba Derecho, A. descubrió su verdadera vocación. Por eso, nada más graduarse, comenzó a formarse para las oposiciones a juez, cuyo mayor reto es ... una prueba oral en la que se declama de memoria y en un tiempo exacto un temario escogido al azar. Buscó a la magistrada de una de las audiencias provinciales españolas, con la que había realizado prácticas el último año de carrera, para que le ayudara a preparar los exámenes. Así comenzó una «vida minúscula, muy pequeñita, con muchas renuncias, pocas fiestas y relaciones que no acabaron de cuajar» por su entrega a los estudios, describe la madre de este opositor, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los síntomas de las nuevas variantes de covid que aumentan los contagios este otoño
  2. 2 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  3. 3

    La tercera sartén olvidada al fuego en tres días deja heridos a dos jóvenes y su padre
  4. 4 Caen de un camión fardos de paja en llamas sobre la A-62 a su paso por Cabezón de Pisuerga
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  7. 7 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  8. 8

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva
  9. 9 Mueren dos personas en la colisión frontal entre una furgoneta y un turismo en Burgos
  10. 10

    El veranillo eterno de San Miguel se prolongará en Valladolid hasta después del puente del Pilar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Cuánto cuesta ser juez?

¿Cuánto cuesta ser juez?