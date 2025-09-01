El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los directivos del Villa de Pitanxo José Antonio Nores Ortega y José Antonio Nores Rodríguez salen de la Audiencia Nacional tras declarar como investigados. EFE

Condenan a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones a la armadora del Villa de Pitanxo

Un juzgado de lo mercantil de Pontevedra entiende que no ha quedado acreditada «la concurrencia de hecho alguno que pueda justificar una exclusión legal o contractual» de la obligación de compensar al Grupo Nores

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:36

La magistrada del Juzgado de lo Mercantil número dos de Pontevedra ha condenado a tres aseguradoras a abonarle un total de 5.174.012 euros ... a la armadora Pesquerías Nores Marín con motivo del naufragio del buque pesquero Villa de Pitanxo, propiedad de la demandante, sucedido el 15 de febrero de 2022 cuando se encontraba faenando en la isla de Terranova (Canadá), que provocó el fallecimiento de 21 de los 24 tripulantes. De esta forma, la jueza estima la demanda civil de la armadora y le impone a Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros el pago de 3.104.408 euros; a la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, de 1.034.802 euros; y a la Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca en España, de 1.034.802 euros.

