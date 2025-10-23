El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. EFE

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

Podemos advierte de que la adquisicíón del material bélico se pagará con fondos destinados a sevicios sociales

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La decisión de Pedro Sánchez de sumarse a la iniciativa de la OTAN para comprar armamento a Estados Unidos y entregárselo a Ucrania ha ensanchado ... aún más la grieta que existe entre el PSOE y sus socios parlamentarios en todo lo que respecta a la Alianza Atlántica y buena parte de la posición de España frente a la invasión rusa del país vecino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  4. 4 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  8. 8 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  9. 9 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  10. 10

    La apertura de sus callejuelas devuelve la vida al cuartel de Farnesio un cuarto de siglo después de su clausura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN