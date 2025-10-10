El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. EFE

La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos

El organismo dependiente del Consejo de Europa subraya que el proceso debe estar protegido «de cualquier influencia política», tanto externa como interna y pide medidas adicionales

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:00

Comenta

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha concluido este viernes que el modelo propuesto para elegir a los miembros del Consejo General del ... Poder Judicial (CGPJ) no garantiza lo suficiente la independencia de este organismo. En su informe, señala que las opciones dadas «difieren en la participación del Parlamento en el proceso electoral» y que ninguna de las dos logran «descartar la politización interna», por lo que recomienda medidas adicionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  4. 4 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  5. 5

    José Luis Vázquez dimite «para no distraer» la ambición electoral del PSOE de Castilla y León
  6. 6

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  7. 7 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  8. 8

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  9. 9

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  10. 10

    La nueva ordenanza ciclista y del patinete no conllevará multas hasta enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos

La Comisión de Venecia insiste en que el modelo de elección del CGPJ no cumple los estándares europeos