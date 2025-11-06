El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestantes marroquíes en la Marcha Verde portan el Corán y retratos del rey Hassan II el 6 de noviembre de 1975. EFE

Sonia Moreno

Periodista
«España intenta no incomodar a Marruecos para evitar una Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla»

La informadora asturiana analiza este acontecimiento histórico, del que ahora se cumplen 50 años, y las relaciones hispanomarroquíes en el libro 'Marruecos, el vecino incómodo'

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

A las 10.33 del 6 de noviembre de 1975, hace 50 años, miles de civiles marroquíes, muchos de ellos mujeres y niños, cortaron la ... alambrada que hacía de frontera entre Marruecos y España penetraron en el Sáhara español, la provincia 53, que entonces se consideraba tan española como Valladolid o Murcia. Era la Marcha Verde, la invasión del territorio colonial que todavía conservaba España en la fachada atlántica de África.

