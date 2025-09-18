El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde de Alalpardo, Miguel Ángel Medranda, y Ayuso, en una etapa de la Vuelta. EFE

Ayuso intensifica su choque contra el Gobierno por Israel y premia a la Vuelta y a Vingegaard

«Este ciclista no merece ser recibido sobre cajas de hielo», afirma la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:09

El choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central por la suspensión de la etapa de Madrid ... de la Vuelta continúa. Ayuso ha anunciado este jueves que concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ganador de la ronda, el danés Jonas Vingegaard, con la Medalla Internacional.

