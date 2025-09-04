El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en las escalerillas de un Falcon

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en las escalerillas de un Falcon Europa Press

Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja París para reunirse con Zelenski

La aeronave ha sufrido una incidencia a los 40 minutos de viaje que le ha obligado volver a Madrid

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:11

Una avería en pleno vuelo del Falcon que trasladaba la mañana de este jueves a Pedro Sánchez a París para asistir a la reunión ... de la Coalición de Voluntarios por Ucrania obligó al avión a regresar a Madrid. La aeronave tuvo que darse la vuelta después de 40 minutos de vuelo por una incidencia cuya naturaleza no fue revelada, por lo que el presidente del Gobierno finalmente participó en el encuentro por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz sin mayores contratiempos.

