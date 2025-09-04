Una avería en pleno vuelo del Falcon obliga a Sánchez a cancelar su viaja París para reunirse con Zelenski

Una avería en pleno vuelo del Falcon que trasladaba la mañana de este jueves a Pedro Sánchez a París para asistir a la reunión ... de la Coalición de Voluntarios por Ucrania obligó al avión a regresar a Madrid. La aeronave tuvo que darse la vuelta después de 40 minutos de vuelo por una incidencia cuya naturaleza no fue revelada, por lo que el presidente del Gobierno finalmente participó en el encuentro por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa, tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz sin mayores contratiempos.

Según fuentes del Ejecutivo, Moncloa decidió cancelar definitivamente el viaje ya que la opción de volver a Madrid para usar otra aeronave para viajar a la capital francesa no era viable, ya que no hubiera llegado a tiempo para participar físicamente en la cumbre con Volodimir Zelenski y otros líderes europeos.

El acto en el Palacio del Elísio comenzó a las 10.00 horas y Sánchez aterrizó de vuelta en Torrejón unos quince minutos antes de que diera comienzo la cita, con el tiempo justo para trasladarse en el helicóptero a Moncloa para seguir 'online' la reunión internacional.

En la cita de este jueves en París participaron presencialmente además de Zelenski, entre otros el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedich Merz, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Otros líderes como el británico Keir Starmer o el estadounidense Donald Trump se conectaron por videoconferencia, como finalmente hizo Sánchez.

El jefe del Ejecutivo español voló el miércoles a Londres para mantener un encuentro bilateral con Starmer, en Downing Street y por la noche volvió a dormir a Madrid, desde donde hoy iba a desplazarse hasta la capital francesa.

Esta reunión de la Coalición de Voluntarios que tiene como principal objetivo analizar las garantías de seguridad que sus miembros darían a Ucrania en caso de un hipotético acuerdo de paz con Putin o de alto el fuego.