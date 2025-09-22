El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jornadas de los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país con la presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños. R. C.

Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Los presidentes de estos órganos también urgieron en marzo, en línea con otro aviso de 2024, a agilizar la instalación de estos medios telemáticos por las demoras existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

Los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de todo el país, reunidos el pasado marzo en Las Palmas de Gran Canaria, difundieron un documento ... con las conclusiones centrado sobre todo en examinar qué mejoras se pueden implementar en los juzgados especializados en violencia machista y la necesidad de supervisar aspectos técnicos relativos a los sistemas de protección vigentes.

