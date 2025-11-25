Asociaciones de fiscales y jueces confían en que Peramato recupere la imagen de la Fiscalía

El nombramiento del Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha sido recibido entre las asociaciones de fiscales y de jueces con una mezcla ... de reconocimiento y expectación por su larga trayectoria profesional. La que fuera portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el mismo colectivo que estuvo presidido por su antecesor Álvaro García Ortiz, cuenta con 35 años de ejercicio y la mitad de su carrera ha estado enfocada en la defensa y protección de las víctimas de los delitos y en combatir desde la institución pública la violencia machista.

La primera felicitación llegó desde la propia UPF. En un comunicado, considera que la fiscal salmantina de 63 años «es ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal». Del mismo modo, pone en valor su solvencia técnica y una trayectoria «marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales».

Esta asociación profesional remarca «de manera especial» el compromiso de esta candidata con «la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género». Y destaca su confianza «en que su experiencia como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, unida a su profundo conocimiento del trabajo cotidiano de los fiscales en todo el territorio, contribuirá a fortalecer una Fiscalía moderna, autónoma y plenamente comprometida con los valores del Estado de Derecho».

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), su presidente Miguel Pallarés ha asegurado que no les ha sorprendido el nombramiento porque es «del mismo perfil de Álvaro García Ortiz y, como él, ha sido presidenta de la UPF». En este sentido, cree que habrá continuidad respecto a la gestión de su antecesor. No obstante, se muestra cauto. «Tendremos que ver cómo se desarrolla su actividad como Fiscal General del Estado», señala el responsable de APIF, uno de los grupos más beligerantes con el dimitido García Ortiz.

Desde la Asociación de Fiscales (AF), el colectivo mayoritaria en la carrera fiscal y de carácter conservador, ha celebrado el «imprescindible relevo» del fiscal general, al tiempo que ha instado a quien será su sucesora a trabajar para «recuperar la imagen» de «imparcialidad» de la institución. La presidenta Cristina Dexeus ha puesto el acento en que «el relevo era imprescindible y debería haberse producido mucho antes». Así, ha asegurado que le darán «la bienvenida al cargo» y le trasladarán «las necesidades de la carrera, en especial trabajar para recuperar la imagen del Ministerio Público, cuidando de su imparcialidad».

Trayectoria

En las asociaciones de jueces, desde las moderadas Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han valorado la elección de Peramato como el inicio de «un nuevo periodo» que esperan sirva para «devolver a la Fiscalía la credibilidad que nunca debió perder». Mientras, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha estimado que se trata de «una candidata idónea».

La portavoz de la primera asociación, Marien Ortega, hizo un llamamiento a la calma a los poderes públicos, evitando discursos que van más allá de la discrepancia jurídica, y cuya finalidad es la deslegitimación de los jueces, en este caso del órgano sentenciador, el Tribunal Supremo, dijo. En la misma línea, el presidente del Foro Judicial, Roberto García, ha deseado «suerte» a Peramato en sus nuevas responsabilidades, ensalzando que se trata de «una fiscal de destacada trayectoria». A su juicio, «el problema no es tanto la persona designada sino la sensación de sometimiento continuo de la Fiscalía a las directrices del Gobierno». «Sensación que el propio Ejecutivo ha alimentado en muchas ocasiones», ha reprochado.

Finalmente, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha considerado que es «una candidata idónea», porque «tiene la condición de fiscal de sala del Tribunal Supremo», pero también por su «trayectoria y compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia de género». «Además que sea mujer nos parece un acierto, porque contribuye a hacer efectivas las políticas de igualdad, que deben ser una prioridad social», ha remachado Rodríguez.